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    В ЛНР подтвердили гибель начальника управления милиции при взрыве машины

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    (обновлено: )82804
    Официальный представитель милиции ЛНР сообщил, что "в результате совершения террористического акта погиб начальник управления НМ ЛНР полковник Анащенко Олег Владимирович".
    На месте подрыва авто в Луганске
    Кадр из видео канала "Народная милиция ЛНР" на Youtube

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В субботу при взрыве автомобиля в Луганске погиб начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Олег Анащенко, подтвердил на брифинге официальный представитель ведомства Андрей Марочко.

    Взрыв автомобиля в Луганске
    Канал "Русский Баттл" на Youtube
    Появилось видео взрыва автомобиля в центре Луганска

    "Сегодня в результате совершения террористического акта погиб начальник управления НМ ЛНР полковник Анащенко Олег Владимирович", — сообщил Марочко.

    "Заказчиков и исполнителей этого чудовищного террористического акта мы обязательно найдем, и они понесут заслуженное наказание", — заявил Марочко.

    От лица НМ ЛНР он выразил глубокие соболезнования семье погибшего.

    Ранее сообщалось, что в субботу утром прогремел взрыв на одной из улиц в районе центра Луганска. Очевидцы сообщили, что был взорван внедорожник марки Toyota. Два находившихся в машине человека погибли.

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