В ЛНР подтвердили гибель начальника управления милиции при взрыве машины

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В субботу при взрыве автомобиля в Луганске погиб начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Олег Анащенко, подтвердил на брифинге официальный представитель ведомства Андрей Марочко.

"Сегодня в результате совершения террористического акта погиб начальник управления НМ ЛНР полковник Анащенко Олег Владимирович", — сообщил Марочко.

"Заказчиков и исполнителей этого чудовищного террористического акта мы обязательно найдем, и они понесут заслуженное наказание", — заявил Марочко.

От лица НМ ЛНР он выразил глубокие соболезнования семье погибшего.

Ранее сообщалось, что в субботу утром прогремел взрыв на одной из улиц в районе центра Луганска. Очевидцы сообщили, что был взорван внедорожник марки Toyota. Два находившихся в машине человека погибли.