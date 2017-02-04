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    В Луганске взорвался автомобиль - источник

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    По словам источника, в субботу около 8 утра (7 по Киеву) прогремел взрыв на одной из улиц в районе центра города. Очевидцы сообщили, что взорван внедорожник марки Toyota.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В субботу утром в Луганске взорвался автомобиль. Об этом сообщил РИА Новости источник в силовых структурах города.

    На месте взрыва в Луганске 1 февраля 2017 года
    Сергей Вандерлей/Youtube
    На месте взрыва в Луганске: горящее здание и работа спасателей

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    "Около 8 утра прогремел взрыв на одной из улиц в районе центра города. Очевидцы сообщили, что взорван внедорожник марки Toyota", — сообщил собеседник агентства.

    Информация о пострадавших и о том, кому принадлежал автомобиль, уточняется.

    Напомним, 1 февраля  в центре Луганска прогремел взрыв предположительно бытового газа.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

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