ОБСЕ: за сутки зафиксировано 4 тыс взрывов в Донецкой области

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) зафиксировала за сутки 4 тысячи взрывов в Донецкой области, говорится в отчете миссии, который опубликован на сайте организации.

"Хотя ситуация на линии соприкосновения сохраняется напряженной, Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня в Донецкой области по сравнению с предыдущим отчетным периодом, включая более 4 тысячи взрывов. Большинство взрывов снова зафиксировано в районе Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт", — сказано в отчете.

В предыдущем отчете говорилось, что по состоянию на 19:30 1 февраля было задокументировано примерно 5 600 взрывов в Донецкой области, много нарушений было зафиксировано в Авдеевке и Ясиноватой.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.