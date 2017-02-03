Наблюдательные пункты СЦКК попали под обстрел возле Ясиноватой

ДОНБАСС, 3 фев — РИА Новости Украина. Два наблюдательных пункта Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) попали под обстрел в районе Ясиноватой, сообщают СМИ со ссылкой на руководителя российского представительства в центре Альберта Будышкина.

"Сегодня в очередной раз подверглись обстрелам наблюдательные группы СЦКК "Ясиноватая" и "Безыменное", на которых несут службу дежурные смены офицеры ВС РФ", — сказал Будышкин. Он отметил, что "огонь велся из артиллерии калибра 152 мм и минометов, в обоих случаях наблюдатели были вынуждены укрываться в подвалах". По его словам, за последнюю неделю только наблюдательный пункт "Ясиноватая" был обстрелян четыре раза.

Он добавил, что "в том числе, при обстрелах наблюдательных групп использовались крупнокалиберная артиллерия и реактивные системы залпового огня".

Ситуация в Донбассе в течение нескольких последних дней резко обострилась. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти объявили чрезвычайное положение в подконтрольной Украине Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.