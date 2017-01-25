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    Чиновники Ужгородского горсовета погорели на земельных вопросах

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    В прокуратуре Закарпатской области сообщили, что неправомерную выгоду чиновники получали за содействие в положительном решении "земельных вопросов", которые выносились на сессию Ужгородского городского совета.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Сотрудники прокуратуры Закарпатской области совместно с сотрудниками спецподразделения "К" УСБ Украины разоблачили коррупционную схему получения неправомерной выгоды должностными лицами Ужгородского городского совета за решение "земельных" вопросов, сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

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    "Предварительно установлено, что неправомерную выгоду чиновники горсовета получали за содействие в положительном решении "земельных вопросов", которые выносились на сессию Ужгородского городского совета. (…) Уже задержан посредник при получении части неправомерной выгоды в сумме 20 тыс грн", — сообщает подробности ведомство.

    В рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст. 368 УК Украины, продолжаются обыски в помещении Ужгородского городского совета, а также жилых помещениях отдельных сотрудников Ужгородского городского совета.

    Ране сообщалось, что в Киеве на 18 тыс гривен взятки задержан проректор Киевской государственной академии водного транспорта им. гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

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