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    Государство бездействует в вопросах защиты адвокатов - эксперт

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    В эфире радиостанции "Голос Столицы" президент Ассоциации юристов Украины Денис Бугай заявил, что за последние годы это третий подтвержденный случай убийства адвоката.
    На месте убийства адвоката в Киеве
    Нацполиция Киева

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. В Днепровском районе Киева застрелили адвоката. Полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство". Детали сообщила начальник отдела коммуникации столичной полиции Оксана Блищик.

    В Киеве застрелен адвокат
    Канал полиции Киева на Youtube
    Убийство адвоката в Киеве: кадры с места ЧП

    Адвокат, президент Ассоциации юристов Украины Денис Бугай рассказал о защите адвокатов в нашей стране в эфире радиостанции "Голос Столицы".

    "К сожалению, уже, наверное, третий подтвержденный случай убийства адвоката за последние три года. Кроме этого, десятки случаев нападений на адвокатов, повреждения их имущества, обливание зеленкой, поджоги автомобилей — это уже становится определенной системой, которая свидетельствует о негативной ситуации именно в системе правосудия. Я уже практикую более 15 лет, но никогда такого не было в предыдущие годы, то есть это свидетельствует о том, что государство осуществляет бездействие в вопросах защиты адвокатов, и надо срочно обратить внимание на эти случаи", — отметил адвокат.

    Напомним, в ночь на субботу, 21 января, в Днепровском районе Киева застрелили адвоката. Инцидент произошел ночью на улице Никольско-Слободская. Около полуночи правоохранители получили сообщение от прохожих, которые увидели на земле мужчину в крови.

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