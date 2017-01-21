Убийство адвоката в Киеве: кадры с места ЧП

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киеве, неизвестный возле дома, где проживал потерпевший, подошел сзади и выстрелил ему в голову. От полученного ранения адвокат скончался в больнице.

Правоохранители установили личность погибшего: это — 46-летний местный житель, который возвращался с работы домой.

При осмотре места происшествия правоохранители с применением служебной собаки обнаружили стреляную гильзу калибра 7,65 мм, которую отправили для проведения экспертизы.

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