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    Убийство адвоката в Киеве выполнено профессиональным киллером – Бугай

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    (обновлено: )119
    Президент Ассоциации юристов Украины Денис Бугай в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что убийство адвоката связано с его профессиональной деятельностью.
    Денис Бугай
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    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. В Днепровском районе Киева застрелили адвоката. Полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство". Детали сообщила начальник отдела коммуникации столичной полиции Оксана Блищик.

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    Можно ли связывать убийство адвоката с его профессиональной деятельностью, рассказал адвокат, президент Ассоциации юристов Украины Денис Бугай в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Я думаю, это должна быть одна из основных версий этого убийства. Характер убийства, скажем так, его профессионализм и цинизм выполнения свидетельствуют о том, что это заказ, который выполнен достаточно профессиональным киллером. И, по моему мнению, именно профессиональная деятельность адвокатская должна быть основной версией в этом случае", — утверждает эксперт. 

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