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    Нацбанк установил курс валют. Гривна падает

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    Бюджет-2018 и будущее гривны (72)

    (обновлено: )148
    Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 30 октября: доллар - 26,87 гривны, евро - 31,18 гривны и 10 рублей - 4,627 гривны.
    Доллары и гривны
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины на понедельник, 30 октября, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 26,87 грн/долл.

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    Согласно данным госрегулятора, официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,18. За 10 российских рублей дают 4,627 гривны.

    Накануне Нацбанк установил официальный курс гривны к евро на уровне 31,54, курс гривны к доллару США на уровне 26,77 грн/долл. За 10 российских рублей давали 4,646 гривны.

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    В начале октября доллар продолжил дорожать как на наличном, так и на безналичном рынке. По мнению регулятора, основной причиной роста доллара валюты является возросший спрос со стороны населения, однако по мнению финансовых экспертов, основной причиной укрепления американской валюты являются международные факторы.

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