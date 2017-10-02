Россия входит в тройку основных инвесторов в экономику Украины – Госстат

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости. РФ по состоянию на 1 июля 2017 года занимает третье место среди зарубежных стран по объему инвестиций в экономику Украины, следует из данных Госстата.

По данным ведомства, за январь-июнь 2017 года в экономику Украины иностранными инвесторами из 75 стран мира было вложено 711,2 миллиона долларов, и по состоянию на 1 июля общий объем прямых инвестиций в экономику Украины составил 38,9 миллиарда долларов.

При этом самым крупным инвестором в экономику Украины стал Кипр с вложениями на 9,9 миллиардов долларов (25,5% от общего размера инвестиций), второе место заняли Нидерланды с 6,3 миллиардов долларов (16,2%), а третье место занимает Россия — 4,4 миллиардов долларов (11,4%).

Далее следуют Великобритания с 2,1 миллиарда долларов (5,5%), Германия — 1,7 миллиарда долларов (4,5%), Виргинские острова – 1,6 миллиардов долларов (4,3%), Швейцария – 1,5 миллиарда долларов (3,9%), Франция и Австрия — по 1,3 миллиарда долларов (3,4%). Десятку инвесторов замыкает Люксембург с 988,2 миллиона долларов (2,5%).

Ранее посол Нидерландов Кейс Кломпенхаувер заявлял, что репутация Украины среди инвесторов больше всего страдает из-за коррупционных рисков и ненадежной судебной системы.