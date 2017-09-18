МЭРТ намерен пересмотреть условия ЗСТ с Евросоюзом

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Министерство экономического развития и торговли выступает за пересмотр условий зоны свободной торговли с Европейским Союзом для ее углубления, сообщила пресс-служба Минэкономразвития со ссылкой на торгпреда Украины Наталию Микольскую.

"Уже сейчас понятно, что условия свободной торговли нужно пересматривать. Переговоры по созданию зоны свободной торговли с Европейским Союзом завершились достаточно давно, и теперь условия доступа товаров к рынку Украины и ЕС "устаревшие"… Ведь квоты, которые в ней прописаны, и исключения из соглашения, а также долгие переходные периоды для промышленных товаров не работают ни для ЕС, ни для Украины", — заявила Микольская.

По словам торгпреда, существует необходимость провести детальный анализ углубления торговли с ЕС и определить оптимальный формат сотрудничества в краткосрочной и долгосрочной перспективе — в рамках зоны свободной торговли (с пересмотром) или таможенного союза с ЕС, а также изучить возможные риски и сроки.

По данным МЭРТ, по результатам шести месяцев 2017 года Европейский Союз является основным торговым партнером Украины с удельным весом торговли товарами и услугами 39,9%. Объемы экспорта в ЕС составили 9,4 миллиарда долларов и увеличились на 22,8% (или на 1,7 миллиарда долларов).

В Украине с 1 января 2016 вступил в силу режим зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС.

ЕС ввел квоты на 36 видов украинских товаров, в рамках квот поставки осуществляются по преференциальным тарифам, а свыше квот — по общим. По данным ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", Украина по итогам первого квартала 2017 года исчерпала годовые квоты на беспошлинный ввоз в ЕС уже по шести категориям товаров.