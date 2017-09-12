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12.09.201714:12
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    В НБУ сообщили, когда миссия МВФ прибудет в Киев

    (обновлено: )8701
    Как сообщила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, миссия МВФ прибудет в Украину во второй половине сентября.
    Международный валютный фонд. Архивное фото
    MANDEL NGAN/AFP

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова сообщила, что миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда прибудет в Киев во второй половине сентября.

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    "Миссия прибудет во второй половине сентября на пересмотр", — сказала Рожкова.

    По ее словам, во вторник, 12 сентября, в Киев с визитом прибывает заместитель директора – распорядителя МВФ Девид Липтон. Среди прочего он проведет встречу с руководством НБУ.

    "Это не первый визит мистера Липтона и не первая его встреча с Национальным банком. Мы готовы и ждем", — добавила Рожкова.


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