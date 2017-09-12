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12.09.201711:09
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    Экономика

    Миссия МВФ пребывает во вторник в Украине

    (обновлено: )7901
    По данным СМИ, в Киеве члены миссии проанализируют ход выполнения обязательств, взятых Украиной для продолжения финансирования по программе EFF.
    Международный валютный фонд (МВФ)
    Фото из аккаунта МВФ на Flickr

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Во вторник, 12 сентября, миссия Международного валютного фонда посетит Украину для анализа выполнения меморандума о сотрудничестве, пишут "Украинские новости" со ссылкой на источник в правительстве.

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    "Миссия МВФ будет работать в Украине 12-13 сентября", — сообщил источник.

    По его словам, в Киеве члены миссии проанализируют ход выполнения обязательств, взятых Украиной для продолжения финансирования по программе EFF.

    Как сообщалось ранее, министр финансов Украины Александр Данилюк рассчитывает, что Украина до конца этого года все же сможет получить два транша от Международного валютного фонда (МВФ).

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