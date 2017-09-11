Земельная реформа исключена из условий МВФ по траншу - Минфин

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Земельная реформа исключена из числа обязательных условий МВФ для получения Украиной нового транша, заявил министр финансов Александр Данилюк.

Верховная Рада в ноябре 2016 года продлила мораторий на продажу сельхозземель до 1 января 2018 года. Этот мораторий действует уже 14 лет. Граждане опасаются, что в случае отмены моратория их земли могут за бесценок купить крупные бизнесмены. Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что не будет давить на депутатов Верховной Рады по поводу принятия земельной реформы.

"Да, земельная реформа вышла из этого списка. Но необходимость земельной реформы для развития украинской экономики очевидна. Ее нужно было уже давно провести, поэтому не важно есть она в программе МВФ или нет, ее нужно делать", — сказал Данилюк в интервью информагентсву "Украинские новости".

Ранее миссия МВФ по итогам работы в Киеве сообщила, что Украина для получения пятого транша фонда должна принять законопроекты по земельной и пенсионной реформам. СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что пункт о необходимости запуска рынка земли будет изъят из меморандума Украины и МВФ.