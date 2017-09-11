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    Экономика

    Кабмин не пускает на рынок газа иностранных трейдеров - эксперт

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    Генеральный директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире "ГС" отметил, что среди потенциальных партнеров Украины - газотранспортный оператор из Словакии и крупная итальянская компания.
    Александр Харченко
    Facebook Александра Харченко

    КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Четыре крупные мировые компании интересуются вхождением в украинскую газотранспортную систему. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. Названий этих компаний он не озвучил, отметив, что две из них входят в категорию крупнейших и являются владельцами и операторами больших систем в Европе.

    Газораспределительная станция. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich
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    При каких условиях европейские компании смогут войти в Украину, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал генеральный директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

    "Главное условие — это реформы в Украине, реформа рынка газа и отделение нефтетранспортной системы от "Нафтогаза". Под этими реформами правительство Украины подписалось, но, к сожалению, сегодня ничего не делается. Кроме усилий самой команды "Нафтогаза" в этой отрасли, вся остальная работа, которая должна была проводиться Министерством энергетики, фактически, сегодня заблокирована. Поэтому, с одной стороны, есть очень хороший сигнал от европейских потенциальных партнеров, я знаю, что речь идет о словацком газотранспортном операторе, об итальянской большой компании, две другие компании, которые принадлежат к наибольшим в Европе, но Украина пока не выполняет того, что обещала выполнить со своей стороны", — пояснил Харченко. 

    Ранее заместитель министра финансов Артем Шевалев сообщал, что ведущие европейские газотрейдеры выразили желание участвовать в тендерах на поставку природного газа в Украину, оплата которого будет осуществляться за средства кредита Европейского банка реконструкции и развития.

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