Кабмин не пускает на рынок газа иностранных трейдеров - эксперт

КИЕВ, 11 сен — РИА Новости Украина. Четыре крупные мировые компании интересуются вхождением в украинскую газотранспортную систему. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. Названий этих компаний он не озвучил, отметив, что две из них входят в категорию крупнейших и являются владельцами и операторами больших систем в Европе.

При каких условиях европейские компании смогут войти в Украину, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал генеральный директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Главное условие — это реформы в Украине, реформа рынка газа и отделение нефтетранспортной системы от "Нафтогаза". Под этими реформами правительство Украины подписалось, но, к сожалению, сегодня ничего не делается. Кроме усилий самой команды "Нафтогаза" в этой отрасли, вся остальная работа, которая должна была проводиться Министерством энергетики, фактически, сегодня заблокирована. Поэтому, с одной стороны, есть очень хороший сигнал от европейских потенциальных партнеров, я знаю, что речь идет о словацком газотранспортном операторе, об итальянской большой компании, две другие компании, которые принадлежат к наибольшим в Европе, но Украина пока не выполняет того, что обещала выполнить со своей стороны", — пояснил Харченко.

Ранее заместитель министра финансов Артем Шевалев сообщал, что ведущие европейские газотрейдеры выразили желание участвовать в тендерах на поставку природного газа в Украину, оплата которого будет осуществляться за средства кредита Европейского банка реконструкции и развития.