Порошенко усилил кибербезопасность системно важных банков Украины

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по усилению кибербезопасности страны, поручено усовершенствовать защиту системно важных банков Украины, сообщает в четверг пресс-служба главы государства.

Глобальная атака вируса-вымогателя 27 июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. Киберполиция Украины заявляла, что атака вируса-вымогателя произошла посредством программы "M.E.doc".

"Рекомендуется Национальному банку Украины при участии администрации госспецсвязи и СБУ безотлагательно принять меры, направленные на совершенствование киберзащиты системно важных банков Украины", — говорится в сообщении.

Согласно указу правительство в трехмесячный срок должно урегулировать вопрос о запрете государственным органам, предприятиям, учреждениям и организациям закупать услуги по доступу к интернету у провайдеров, у которых отсутствуют документы о подтверждении соответствия системы защиты информации установленным требованиям. Правительство при участии СБУ также должно подготовить и вынести на рассмотрение парламента законопроект о разграничении уголовной ответственности за преступления в сфере использования компьютеров, систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи, совершенные в отношении государственных и других информационных ресурсов.

В соответствии с указом, СБУ, администрация госспецсвязи вместе с Нацполицией должны безотлагательно активизировать сотрудничество с зарубежными партнерами по противодействию кибератакам, расследованию кибератак и привлечению международной технической помощи для обеспечения киберзащиты государственных электронных информационных ресурсов.

"Кроме того, в течение 2017 года правительство должно обеспечить финансирование расходов на проектирование защищенного центра обработки данных для размещения государственных электронных информационных ресурсов, принять меры по созданию Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Украины и обеспечению его функционирования", — говорится в указе.