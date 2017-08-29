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    Экономика

    От Львова до Одессы: на строительство трассы выделят 800 млн грн - Гройсман

    (обновлено: )4802
    Как заявил глава правительства Владимир Гройсман, финансирование строительства трассы Львов-Тернополь-Хмельницкий-Винница-Умань-Одесса будет увеличиваться для того, чтобы связать западные области с портовыми городами Одессой, Николаевом и Херсоном.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман подписал правительственное постановление о выделении 800 млн грн на строительство трассы Львов-Тернополь-Хмельницкий-Винница-Умань-Одесса. Об этом он заявил в интервью Украинскому радио.

    "Я… подписал постановление, 800 млн грн пойдет на трассу Львов-Тернополь-Хмельницкий-Винница-Умань-Одесса, на разные участки", — сказал Гройсман.

    По его словам, постепенно финансирование будет увеличиваться для того, чтобы связать западные области с портовыми городами Одессой, Николаевом и Херсоном.

    Напомним, власти Украины начали строительство газопровода, по которому газ в Авдеевку Донецкой области будет поступать из подконтрольной Киеву территории.

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