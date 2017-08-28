наверх
28.08.201718:06
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Харькове строитель сорвался с крыши школы и разбился насмерть

    (обновлено: )30
    По информации полиции, 30-летний мужчина упал с крыши здания школы во время выполнения ремонтных работ, он скончался в реанимации 4-й больницы города Харькова.
    Школа в Харькове, с которой сорвался мужчина
    newsroom.kh.ua

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. В Харькове 30-летний мужчина сорвался с крыши школы и разбиля насмерть, сообщает полиция Харьковской области.

    "Информация о происшествии поступила в Индустриального отдела полиции сегодня в 09-36. Как стало известно, 30-летний житель района упал с крыши здания школы 119 на улице Библика, 4 во время выполнения ремонтных работ. Мужчину доставили в реанимацию 4-й больницы города Харькова. От полученных травм пострадавший скончался", — сообщает подробности полиция.

    Ранее сообщалось, что в Харькове на проспекте Александровском 31-летний житель поселка Бабаи выпрыгнул из окна квартиры на четвертом этаже. По данным правоохранителей, мужчина боялся, что 34-летний товарищ хочет его убить.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Президент Петр Порошенко на совещании по вопросам АТО в Краматорске
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"
    День Независимости и взрыв в центре Киева
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе