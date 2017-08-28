В Харькове строитель сорвался с крыши школы и разбился насмерть

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. В Харькове 30-летний мужчина сорвался с крыши школы и разбиля насмерть, сообщает полиция Харьковской области.

"Информация о происшествии поступила в Индустриального отдела полиции сегодня в 09-36. Как стало известно, 30-летний житель района упал с крыши здания школы 119 на улице Библика, 4 во время выполнения ремонтных работ. Мужчину доставили в реанимацию 4-й больницы города Харькова. От полученных травм пострадавший скончался", — сообщает подробности полиция.

Ранее сообщалось, что в Харькове на проспекте Александровском 31-летний житель поселка Бабаи выпрыгнул из окна квартиры на четвертом этаже. По данным правоохранителей, мужчина боялся, что 34-летний товарищ хочет его убить.