В НБУ назвали биткоин небезопасной валютой для сбережений

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Криптовалюта биткоин небезопасна для сбережений населением собственных средств, считает заместитель директора департамента стратегии и реформирования Национального банка Украины Руслан Кравец.

"Если мы говорим о сохранении средств, то могу сказать, что это небезопасно. Это не регулируется, обменные курсы непонятны и волатильность этого рынка очень высокая", — приводит цитату заместителя директора департамента НБУ информагентство "Украинские новости" со ссылкой на телеканал UATV.

Кравец также отметил, что биткоин непопулярен для ежедневных безналичных платежей ввиду длительности и сложности транзакции. Представитель НБУ напомнил, что правовой статус криптовалют в Украине не определен.

"В мире нет единого понимания, что такое биткоин. Какие-то страны считают, что криптовалюты это актив, а некоторые воспринимают как товар. Здесь разные понимания и соответственно разное понятие в налогообложении и управлении этим", — отметил Кравец.

Ранее в Нацбанке сообщали, что профильные ведомства в Украине обсуждают правовой статус криптовалюты биткоин, в августе этот вопрос будет рассматриваться Советом по финансовой стабильности.