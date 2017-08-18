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18.08.201714:15
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    В НБУ назвали биткоин небезопасной валютой для сбережений

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    Охота на торговцев биткоинами в Украине (25)

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    В НБУ отметили, что биткоин непопулярен для ежедневных безналичных платежей из-за длительности и сложности транзакции. Кроме того, правовой статус криптовалют в Украине не определен.
    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Криптовалюта биткоин небезопасна для сбережений населением собственных средств, считает заместитель директора департамента стратегии и реформирования Национального банка Украины Руслан Кравец.

    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Если мы говорим о сохранении средств, то могу сказать, что это небезопасно. Это не регулируется, обменные курсы непонятны и волатильность этого рынка очень высокая", — приводит цитату заместителя директора департамента НБУ информагентство "Украинские новости" со ссылкой на телеканал UATV.

    Кравец также отметил, что биткоин непопулярен для ежедневных безналичных платежей ввиду длительности и сложности транзакции. Представитель НБУ напомнил, что правовой статус криптовалют в Украине не определен.

    "В мире нет единого понимания, что такое биткоин. Какие-то страны считают, что криптовалюты это актив, а некоторые воспринимают как товар. Здесь разные понимания и соответственно разное понятие в налогообложении и управлении этим", — отметил Кравец.

    Ранее в Нацбанке сообщали, что профильные ведомства в Украине обсуждают правовой статус криптовалюты биткоин, в августе этот вопрос будет рассматриваться Советом по финансовой стабильности.

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