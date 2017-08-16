Режим экономии: Украина сократит взносы в международные организации

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Министерство финансов Украины выступило за сокращение или отсрочку в 2018 году оплаты взносов в международные организации, членом которых является страна, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на документ ведомства.

Из документов следует, что проект расходов по каждому пункту должен подтверждаться детальными расчетами и экономическими обоснованиями, отвечать требованиям относительно жесткого режима экономии бюджетных средств, упорядочения финансовых обязательств государства и согласования их с реальными возможностями госбюджета.

"При подготовке информации (в разрезе отдельных организаций) о минимально необходимых потребностях в средствах на исполнение финансовых обязательств по уплате взносов в международные организации, членом которых является Украина, необходимо руководствоваться требованиями по оптимизации сумм взносов, их сокращения и/или отсрочки", — говорится в тексте письма главным распорядителям бюджетных средств о подготовке запросов к проекту государственного бюджета на 2018 год.

Минфин также рекомендует при распределении показателей расходов учитывать задачи по обеспечению эффективного участия в деятельности международных организаций, в том числе в части повышения уровня использования их потенциальных возможностей.

Также Минфин намерен предусмотреть в проекте госбюджета на 2018 год в полном объеме расходы на уплату взносов в международные организации, которые осуществляются министерством образования и науки по бюджетным программам "Выполнение обязательств Украины в сфере международного научно-технического сотрудничества" и "Выполнение обязательств Украины в рамочной программе Европейского союза по исследованиям и инновациям "Горизонт 2020".

Отмечается, что с целью выполнения соглашения с Европейским сообществом по атомной энергии о научном и технологическом сотрудничестве и ассоциированного участия Украины в программе научных исследований и обучения Евратом Министерству образования на 2018 год будут предусмотрены дополнительные расходы на уплату взноса.

Кроме того, Минфин рекомендует при осуществлении расчетов потребности в средствах на обеспечение деятельности заграничных дипломатических учреждений Украины учитывать только потребность в расходах неотложного характера, а также предлагает минимизировать затраты на аренду помещений и коммунальные услуги, в частности путем отказа от аренды жилых помещений повышенной комфортности.

Напомним, в июне при Министерстве иностранных дел страны был создан Институт для продвижение имиджа Украины за рубежом.