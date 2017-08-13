Эксперт: банковская система Украины - надежна, как никогда

КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. В Нацбанке рассказали, что стало причиной убыточности банковской системы в этом году. Там говорят, что убыток банков за первое полугодие достиг 1,85 млрд гривен. Причем значительная часть этой суммы — убытки "ПриватБанка" и "Проминвестбанка". Именно они виноваты в отрицательном финансовом результате группы государственных банков и банков с иностранным капиталом.

Стоит ли украинцам доверять свои деньги банкам при такой финансовой ситуации, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

"Конечно же, нести. На самом деле, сейчас банковская система после очищения находится, наверное, в самом своем надежном состоянии за очень-очень долгий период времени, по крайней мере, с 2006 года — так точно. Поэтому сейчас депозиты растут, не очень быстро, но в пределах 6-7% с начала года уже выросли. Депозиты нужно нести и уже можно нести спокойно. Система готова принимать депозиты, она принимает депозиты, и банки — надежны", — заверил Фурса.

Напомним, за первое полугодие 2017 года платежеспособные банки получили 1,85 млрд гривен убытка после налогообложения, что почти в 5 раз меньше убытка по итогам января-июня 2016 года. Регулятор напомнил, что по итогам первого квартала 2017 года прибыль составила 4,1 млрд грн.