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13.08.201705:33
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    Экономика

    Эксперт: банковская система Украины - надежна, как никогда

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    Экономист Сергей Фурса в эфире "ГС" отметил, что объем депозитов в банках медленно, но увеличивается. Так, рост с начала года составил порядка 6-7%.
    Сергей Фурса
    Facebook / sergey.fursa

    КИЕВ, 13 авг — РИА Новости Украина. В Нацбанке рассказали, что стало причиной убыточности банковской системы в этом году. Там говорят, что убыток банков за первое полугодие достиг 1,85 млрд гривен. Причем значительная часть этой суммы — убытки "ПриватБанка" и "Проминвестбанка". Именно они виноваты в отрицательном финансовом результате группы государственных банков и банков с иностранным капиталом.

    Василий Горбаль
    УНИАН
    Горбаль: банковская система Украины очищена, но не здорова

    Стоит ли украинцам доверять свои деньги банкам при такой финансовой ситуации, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал экономист, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

    "Конечно же, нести. На самом деле, сейчас банковская система после очищения находится, наверное, в самом своем надежном состоянии за очень-очень долгий период времени, по крайней мере, с 2006 года — так точно. Поэтому сейчас депозиты растут, не очень быстро, но в пределах 6-7% с начала года уже выросли. Депозиты нужно нести и уже можно нести спокойно. Система готова принимать депозиты, она принимает депозиты, и банки — надежны", — заверил Фурса.

    Напомним, за первое полугодие 2017 года платежеспособные банки получили 1,85 млрд гривен убытка после налогообложения, что почти в 5 раз меньше убытка по итогам января-июня 2016 года. Регулятор напомнил, что по итогам первого квартала 2017 года прибыль составила 4,1 млрд грн.

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