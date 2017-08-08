Горбаль: банковская система Украины очищена, но не здорова

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

"Проминвестбанк", "ПриватБанк", ВТБ и "Укрсоцбанк" входят в четверку самых убыточных банков Украины. Такие данные опубликовали в интернет-издании "Украинская правда", сославшись на открытые данные о финансовой отчетности украинских банков за первое полугодие 2017-го года.

Самый высокий доход по итогам отчетного периода показали "Райффайзен Банк Аваль", "Укрэксимбанк" и "Ситибанк".

Согласно рейтингу, "в ноль" сработали такие банки, как "Альфа", ИНГ-банк, Банк инвестиций и сбережений, "Мегабанк" и "Правекс".

Насколько рейтинг соответствует реальности, и что его данные могут означать для украинцев, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам финансов, бывший член совета Нацбанка Василий Горбаль.

Скажите, насколько можно доверять этому рейтингу? Или это информация исключительно для финансистов?

— Речь идет о прибыльности, и рейтинг свидетельствует о том, что у нас до сих пор банковская система в целом убыточна, хотя убытки сократились по сравнению с предыдущими двумя годами. Убытки банковской системы позапрошлогодние, по 2014-му году, по 2015-му году, по 2016-му году, они сокращались, связано это было с тем, что банки активно формировали резервы под сомнительную задолженность, сейчас там общие убытки банковской системы уже близки к тому значению, чтобы сказать, что пришли на точку безубыточности. Все это говорит не о доходности, потому что тут можно сравнить другой показатель, разницу между полученными процентными доходами и процентными расходами. У нас есть банки, у которых процентные доходы ниже процентных расходов. Это говорит о том, что например, грубо говоря, расходы по депозитам выше, чем доходы по кредитам. То есть, в этом банке уже работает неправильная модель экономическая. Тревожным показателем является то, что на высоком уровне больше 50%, это уровень неработающих кредитов в банковской системе, и это, мне кажется, самый тревожный показатель, который существует. Это говорит о том, что, во-первых, проблемные активы это точка вызова №1 перед банковской системой. И вот тот опрос, который вы объявили, к сожалению, все текущие опросы говорят о том, что уровень недоверия к банковской системе есть достаточно высок.

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Согласно рейтингу, больше всего денег заработали банки Райффайзен Банк Аваль, Укрэксимбанк и Ситибанк. Что скажете?

— Опять же, не заработали, это нужно смотреть отдельно по каждому банку, как до этого формировали свои резервы. То есть, есть банки, которые ранее формировали свои резервы и, соответственно, показали такой финансовый результат. Есть банки, например, не совсем могу понять, как вырвался "Эксимбанк" в эту тройку, с учетом достаточно тоже неоднозначной ситуации по активам, возможно, было расформирование резервов и за счет этого была показана прибыль. То есть, опять же, это история связана с формированием резервов, а не с тем, что кто-то заработал больше, кто-то заработал меньше, это не как в обычном предприятии, что эти вот работают лучше, соответственно, у них прибыль лучше. В банках есть еще такая обязанность, как формировать резервы. Опять же, в целом этот показатель по банковской системе больше 56%, вот это является основной проблемой. В целом, любому вкладчику, клиенту банка, можно зайти на сайт НБУ в раздел статистики, там где национальные показатели работы украинских банков, посмотреть показатели капитала, до сих пор есть еще банки, которые не выполнили этот норматив. Показатели капитала, показатели средние по системе, неработающих кредитов, посмотреть, превышают ли процентные расходы процентные доходы, в случае превышения — задуматься. И таким образом посмотреть, опять же, на другую информацию касательно того или иного банка на сайте самого банка и после этого уже принять решение, можно ли тому банку доверять.

Самый большой убыток у Проминвестбанка — почти пять миллиардов гривен. Это достаточно много?

— Убытки были и больше по некоторым банкам, опять же, если мы вспомним тенденцию прошлых лет, именно по российским банкам была подобная тенденция. Это говорит, во-первых, о том, что активно формировались резервы, и оттоки, так или иначе, связанные с политическим фактором и с фактором недоверия именно к банкам с российским капиталом. Это тоже повлияло на финансовый результат этих банков. Плюс, по рынку шла информация по возможности приобретения этого банка. Я думаю, что в условиях проведения аудита потенциальными инвесторами, в этих банках проходила работа по формированию резервов, соответственно, для того, чтобы показать инвесторам более объективную информацию.

"ПриватБанк" тоже в лидерах по убыткам…

— "Приват" в самом начале, в первом квартале, сформировал резервы на полную сумму и об этом неоднократно докладывал на своих брифингах бывший глава правления банка Шлапак, я так понимаю, этот тот резерв, который доформировали уже в июне. Там небольшой резерв, и помните, за этим последовало сообщение правительства о небольшой докапитализации. То есть, как правило, в государственных банках мы видим формирование убытка, что связано с доначислением резервов, и потом правительство, как правило, принимает решение о докапитализации. То есть это связанные вещи. Когда мы в государственном банке видим рост прибыли, очень часто это связано с тем, что объясняется очень часто или реструктуризацией какого-то кредита, или улучшением обслуживания этого кредита. Что-то там в частном случае.

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Относительно "Укрсоцбанка", который находится в состоянии объединения с "АльфаБанком". Один сработал сработал в минус, второй — в ноль. Почему так?

— Это по-прежнему все равно два разных банка. Вот, собственно говоря, и все. В целом, ситуация по банковской системе: убытки сокращаются, то есть, это говорит о том, что основные резервы по банковской системе сформированы, то есть доформировываются только те банки, которые более щепетильно относятся к кредитному портфелю, то есть происходит процесс доначисления резервов. Включая "ПриватБанк". То есть мы сейчас увидим плюс-минус объективную ситуацию по банковской системе. Тревожным является момент слишком высокого удельного веса неработающих активов, проблемных кредитов. Вот это и есть вызов №1 перед банковской системой, то есть банковскую систему можно назвать очищенной, но, к сожалению, здоровой ее назвать никак нельзя.

На днях НБУ подтвердил, что белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня отозвал заявку на покупку украинской "дочки" "Сбербанка". Почему?

— Увы, не знаю причин, они могут находиться уже не здесь, в Украине, а именно в Белоруссии. В любом случае, ситуация вокруг банков с российским капиталом на фоне заявления ряда политических сил и общественных движений по-прежнему выглядит достаточно непростой.

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Напомним, хотя в финотчетности банки показывают прибыль, но от этого количество проблемных кредитов не уменьшается, заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко рассказал, что количество убыточных банков снизилось из-за уменьшения процентных ставок.