Украина начала председательство в ОЧЭС

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. В субботу, 1 июля, Украина начала председательствовать в Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), сменив на посту Турцию.

Как сообщает Министерство иностранных дел Украины, об этом стало известно в ходе 36-го заседания Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС.

"36-е заседание Совета министров завершилось церемонией передачи председательства в Организации от Турции Украине на очередной полугодовой период, который начнется с 1 июля 2017 года", — говорится в сообщении.

Первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко отметил, что украинское председательство будет сосредоточено на проблемах экономического сотрудничества в условиях безопасности кризиса в регионе.

"В числе приоритетов украинского председательства в ОЧЭС реализация многосторонних региональных проектов, в частности в сфере транспорта. В этой связи Украина предполагает провести встречу министров транспорта и ряд мероприятий на экспертном уровне", — говорится в сообщении.

Организация черноморского экономического сотрудничества — межправительственная организация, созданная в 1992 году для развития сотрудничества, мира, стабильности и процветания в бассейне Черного моря. В ОЧЭС входят Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина.