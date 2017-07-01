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    Украина начала председательство в ОЧЭС

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    Как отметил первый замминистра иностранных дел, украинское председательство будет сосредоточено на проблемах экономического сотрудничества в условиях безопасности кризиса в регионе.
    Флаг Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. В субботу, 1 июля, Украина начала председательствовать в Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), сменив на посту Турцию.

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    Как сообщает Министерство иностранных дел Украины, об этом стало известно в ходе 36-го заседания Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС.

    "36-е заседание Совета министров завершилось церемонией передачи председательства в Организации от Турции Украине на очередной полугодовой период, который начнется с 1 июля 2017 года", — говорится в сообщении.

    Первый заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко отметил, что украинское председательство будет сосредоточено на проблемах экономического сотрудничества в условиях безопасности кризиса в регионе.

    "В числе приоритетов украинского председательства в ОЧЭС реализация многосторонних региональных проектов, в частности в сфере транспорта. В этой связи Украина предполагает провести встречу министров транспорта и ряд мероприятий на экспертном уровне", — говорится в сообщении.

    Организация черноморского экономического сотрудничества — межправительственная организация, созданная в 1992 году для развития сотрудничества, мира, стабильности и процветания в бассейне Черного моря. В ОЧЭС входят Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина.

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