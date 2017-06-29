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    Председательство в ОЧЭС переходит к Украине - МИД

    (обновлено: )89
    Как сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве, делегацию в Организации черноморского экономического сотрудничества возглавляет первый заместитель министра Вадим Пристайко.
    Здание МИД Украины
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Украина с 29 июня начинает председательствовать в Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), сообщил в четверг МИД Украины в Twitter.

    Отель Цириган Палас Кемпинский (Chiragan Palace Kempinski) в Стамбуле, где проходит саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В Стамбуле открылся юбилейный саммит ОЧЭС

    "Сегодня Украина принимает председательство в ОЧЭС. Украинскую делегацию возглавляет первый заместитель министра Вадим Пристайко", — говорится в сообщении.

    Ранее в МИД РФ сообщали, что заседание совета министров иностранных дел государств ОЧЭС пройдет 29 июня в турецком Стамбуле. По данным МИД РФ, руководители делегаций рассмотрят итоги юбилейного саммита ОЧЭС "по случаю 25-летия Черноморского экономического сотрудничества, встреч министров экономики и сельского хозяйства, заседаний рабочих групп по банковской деятельности и финансам, торговле и экономическому сотрудничеству, малым и средним предприятиям, науке и технологиям, а также других мероприятий, состоявшихся в период председательства Турции в организации (январь — июнь 2017 года)".

    Председательство в ОЧЭС на период с июля по декабрь 2017 года перейдет к Украине.

    Организация черноморского экономического сотрудничества — межправительственная организация, созданная в 1992 году для развития сотрудничества, мира, стабильности и процветания в бассейне Черного моря. В ОЧЭС входят Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина.

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