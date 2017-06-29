Председательство в ОЧЭС переходит к Украине - МИД

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Украина с 29 июня начинает председательствовать в Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), сообщил в четверг МИД Украины в Twitter.

"Сегодня Украина принимает председательство в ОЧЭС. Украинскую делегацию возглавляет первый заместитель министра Вадим Пристайко", — говорится в сообщении.

Ранее в МИД РФ сообщали, что заседание совета министров иностранных дел государств ОЧЭС пройдет 29 июня в турецком Стамбуле. По данным МИД РФ, руководители делегаций рассмотрят итоги юбилейного саммита ОЧЭС "по случаю 25-летия Черноморского экономического сотрудничества, встреч министров экономики и сельского хозяйства, заседаний рабочих групп по банковской деятельности и финансам, торговле и экономическому сотрудничеству, малым и средним предприятиям, науке и технологиям, а также других мероприятий, состоявшихся в период председательства Турции в организации (январь — июнь 2017 года)".

Председательство в ОЧЭС на период с июля по декабрь 2017 года перейдет к Украине.

Организация черноморского экономического сотрудничества — межправительственная организация, созданная в 1992 году для развития сотрудничества, мира, стабильности и процветания в бассейне Черного моря. В ОЧЭС входят Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина.