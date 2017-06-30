СБУ раскрыла крупную финансовую пирамиду: жертвами стали 30 тыс человек

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией прекратили в Днепропетровской области противоправную деятельность межрегиональной организованной преступной группы, участники которой обманули почти 30 тыс жителей Украины на более чем 75 млн гривен. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба спецслужбы.

По данным СБУ, руководители двух страховых компаний с признаками финансовой пирамиды незаконно присваивали деньги граждан, обещая своим вкладчикам заоблачные доходы от размещения депозитных вкладов и страховых взносов на их счетах. Преступники действовали на территории Киева, Житомира, Харькова, Днепра, Кривого Рога, Полтавы, Запорожья, Чернигова, Кропивницкого, Мариуполя, Херсона и Николаева.

пресс-центр СБУ СБУ раскрыла крупную финансовую пирамиду

За три года существования так называемого кредитно-финансового учреждения количество пострадавших составляет почти 30 тыс граждан Украины. При этом руководители пирамиды присвоили более 75 млн гривен.

"Деятельность финансовой пирамиды создала в обществе социальную напряженность, которую удалось снять благодаря совместным действиям правоохранителей", — говорится в сообщении.

На данный момент задержаны и объявлено о подозрении двум лицам, причастным к организации преступной схемы. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия, направленные на документирование противоправной деятельности и установление всех фигурантов дела.

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Ранее сообщалось, что сейм Польши вызвал главу "Укравтодора" по делу о финансовой пирамиде Amber Gold.