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23.06.201716:32
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    Нацбанк решил ликвидировать "Диамантбанк"

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    В пресс-службе НБУ уточнили, что регулятор по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Диамантбанка".
    Здание ДиамантБанка в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО "Диамантбанк", сообщает пресс-служба регулятора.

    "Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 22 июня 2017 №394-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации Публичного акционерного общества "Диамантбанк", — говорится в сообщении.

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    В НБУ напомнили, что в соответствии с требованиями статьи 76 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" ПАО "Диамантбанк" было отнесено к категории неплатежеспособных 24 апреля.

    Ранее Фонд гарантирования предложил НБУ ликвидировать "Платинум Банк".

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