Нацбанк решил ликвидировать "Диамантбанк"

КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать ПАО "Диамантбанк", сообщает пресс-служба регулятора.

"Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение от 22 июня 2017 №394-рш об отзыве банковской лицензии и ликвидации Публичного акционерного общества "Диамантбанк", — говорится в сообщении.

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В НБУ напомнили, что в соответствии с требованиями статьи 76 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" ПАО "Диамантбанк" было отнесено к категории неплатежеспособных 24 апреля.

Ранее Фонд гарантирования предложил НБУ ликвидировать "Платинум Банк".