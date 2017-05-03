Пенсионный фонд назвал число пенсионеров, которым увеличили пенсии

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. С 1 мая осуществлен перерасчет пенсий, которые увеличены для 8,2 млн пенсионеров, сообщил Пенсионный фонд Украины.

Отмечается, что увеличены минимальные размеры пенсий и доплата за сверхнормативный стаж, минимальные пенсионные выплаты, государственная социальная помощь на уход за инвалидами войны. Также повышены пенсии ветеранам войны и членам их семей, жертвам нацистских преследований, пенсии за особые заслуги перед Украиной, надбавка донорам.

"Повышение в результате проведенного перерасчета получили более 8,2 млн пенсионеров. Размер повышения у каждого индивидуален. Выплата пенсий в новых размерах обеспечена финансовыми ресурсами и будет осуществляться с 4-го числа в соответствии с установленными датами выплаты с учетом праздничных и выходных дней", — говорится в сообщении фонда.

Напомним, 1 мая прожиточный минимум для трудоспособных лиц планово увеличен на 80 грн – до 1684 грн.