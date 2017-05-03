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    Пенсионный фонд назвал число пенсионеров, которым увеличили пенсии

    (обновлено: )21101
    По данным Пенсионного фонда, повышение пенсии в результате проведенного перерасчета получили более 8,2 млн пенсионеров. Размер повышения у каждого индивидуален.
    Пожилая женщина. Архивное фото
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. С 1 мая осуществлен перерасчет пенсий, которые увеличены для 8,2 млн пенсионеров, сообщил Пенсионный фонд Украины.

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    Отмечается, что увеличены минимальные размеры пенсий и доплата за сверхнормативный стаж, минимальные пенсионные выплаты, государственная социальная помощь на уход за инвалидами войны. Также повышены пенсии ветеранам войны и членам их семей, жертвам нацистских преследований, пенсии за особые заслуги перед Украиной, надбавка донорам.

    "Повышение в результате проведенного перерасчета получили более 8,2 млн пенсионеров. Размер повышения у каждого индивидуален. Выплата пенсий в новых размерах обеспечена финансовыми ресурсами и будет осуществляться с 4-го числа в соответствии с установленными датами выплаты с учетом праздничных и выходных дней", — говорится в сообщении фонда.

    Напомним, 1 мая прожиточный минимум для трудоспособных лиц планово увеличен на 80 грн – до 1684 грн. 

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