Киев рассчитывает на дополнительные квоты на экспорт в ЕС к началу лета

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Украина рассчитывает, что Европарламент до лета текущего года утвердит решение о предоставлении Киеву дополнительных преференций в рамках соглашения о зоне свободной торговли, сообщила торговый представитель Украины Наталия Микольская.

Ранее еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем сообщила, что Еврокомиссия согласовала предложение о расширении квот на беспошлинную торговлю с ЕС для ряда украинских товаров, в том числе сельскохозяйственной продукции.

По ее словам, в частности, предлагается расширить квоты на кукурузу на 650 тысяч тонн, ячмень — на 350 тысяч тонн, пшеницу — на 100 тысяч тонн, овес — на 4 тысячи тонн, переработанные томаты — на 5 тысяч тонн, мед — на 3 тысячи тонн и виноградный сок — на 500 тонн. Предложение Еврокомиссии по квотам теперь должны утвердить Европейский совет и Европарламент.

"На рассмотрении Европарламента сейчас находится проект регламента о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций. Мы активно работаем с европейскими парламентариями, чтобы этот вопрос рассмотрели как можно быстрее. Но вы же понимаете, что до последнего времени на повестке дня у ЕП стоял другой важный вопрос по Украине (безвизовый режим — Ред.). Рассчитываем, что решение по торговым преференциям Украине ЕП примет до лета", — сказала Микольская в интервью украинскому интернет-изданию Liga.net.

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Соглашение с Евросоюзом, которое должно было облегчить украинским производителям доступ на европейский рынок, вступило в силу 1 января 2016 года. ЕС ввел квоты на 36 видов украинских товаров, в рамках квот поставки осуществляются по преференциальным тарифам, а свыше квот — по общим. По данным асcоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", Украина по итогам первого квартала 2017 года исчерпала годовые квоты на беспошлинный ввоз в ЕС уже по шести категориям товаров.