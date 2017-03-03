ЕК предлагает упростить доступ товаров из Украины на европейский рынок

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина, Мария Князева. Европейская комиссия представила свои предложения по улучшению доступа на рынок ЕС определенных промышленных и сельскохозяйственных товаров из Украины. Об этом в ходе неформального совета министров по торговле стран Евросоюза сказал министр по экономике, инвестициям и малому бизнесу Мальты, председательствующей в Совете ЕС, Кристиан Кардона.

Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем рассказала на совете о предложениях ЕК "по введению Независимых торговых мер (ATM), касающихся Украины", сообщил Кардона на брифинге после встречи министров. Согласно материалам совета, эти меры являются "временными".

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"Эти предложения нацелены на улучшение доступа для Украины на рынок Евросоюза по некоторым промышленным и сельскохозяйственным товарам, чтобы поддержать развитие более тесных экономических отношений с Евросоюзом ввиду сложной экономической ситуации, а также усилий в области экономических реформ, предпринимаемых Украиной", — сказал министр.

Эти меры, исходя из материалов совета, должны быть одобрены Европарламентом и Советом ЕС, так как речь идет о предложениях ЕК по юридическому документу Европарламента и Совета ЕС.

Еврокомиссия в конце сентября прошлого года также предлагала улучшить доступ определенных видов сельскохозяйственной и промышленной продукции из Украины на рынок Евросоюза. Среди продуктов упоминались зерновые, обработанные томаты, мед, удобрения, обувь, электронное оборудование, определенные виды металлов.

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Ранее еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан заявил, что Еврокомиссия не будет ослаблять поддержку Украины на фоне смены президента США.