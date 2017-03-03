наверх
04.03.201701:05
Курсы валют НБУ
  • EUR28.48- 0.15
  • USD27.09- 0.09
Рубрики
Ещё
    Экономика

    ЕК предлагает упростить доступ товаров из Украины на европейский рынок

    Тема:

    Украина - ЕС: безвиз и ассоциация (272)

    (обновлено: )7911
    Как отмечается, "предложения комиссии нацелены на улучшение доступа для Украины на рынок Евросоюза по некоторым промышленным и сельскохозяйственным товарам, чтобы поддержать развитие более тесных экономических отношений".
    Флаги Украины и Европейского Союза
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина, Мария Князева. Европейская комиссия представила свои предложения по улучшению доступа на рынок ЕС определенных промышленных и сельскохозяйственных товаров из Украины. Об этом в ходе неформального совета министров по торговле стран Евросоюза сказал министр по экономике, инвестициям и малому бизнесу Мальты, председательствующей в Совете ЕС, Кристиан Кардона.

    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Что безвиз грядущий нам готовит? Условия ЕП, ЕС и ЕК для Украины

    Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем рассказала на совете о предложениях ЕК "по введению Независимых торговых мер (ATM), касающихся Украины", сообщил Кардона на брифинге после встречи министров. Согласно материалам совета, эти меры являются "временными".

    Читайте также — Евросоюз без Великобритании: ЕК представила сценарии

    "Эти предложения нацелены на улучшение доступа для Украины на рынок Евросоюза по некоторым промышленным и сельскохозяйственным товарам, чтобы поддержать развитие более тесных экономических отношений с Евросоюзом ввиду сложной экономической ситуации, а также усилий в области экономических реформ, предпринимаемых Украиной", — сказал министр.

    Эти меры, исходя из материалов совета, должны быть одобрены Европарламентом и Советом ЕС, так как речь идет о предложениях ЕК по юридическому документу Европарламента и Совета ЕС.

    Еврокомиссия в конце сентября прошлого года также предлагала улучшить доступ определенных видов сельскохозяйственной и промышленной продукции из Украины на рынок Евросоюза. Среди продуктов упоминались зерновые, обработанные томаты, мед, удобрения, обувь, электронное оборудование, определенные виды металлов.

    Читайте также: Европейская мечта. ЗСТ с ЕС и Украина – ожидания и последствия

    Ранее еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан заявил, что Еврокомиссия не будет ослаблять поддержку Украины на фоне смены президента США.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Сергей Доротич. Архивное фото
    Насирову вручили подозрение, у него инфаркт
    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа