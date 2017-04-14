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    Рябцев: госкомпании не в состоянии нарастить добычу украинского газа

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    Рентную плату на добычу углеводородов нужно было снизить уже с января этого года. Об этом в эфире ГС заявил замдиректора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.
    Геннадий Рябцев. Архивное фото
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Владимир Гройсман во время еженедельного часа вопросов к Кабмину в Верховной Раде выступил за снижение ренты на добычу газа. Премьер хочет, чтобы она была единой для всех и составляла 12%. По его мнению, это увеличит собственную добычу газа. Глава правительства ставит целью 20 млрд кубометров уже в 2020 году.

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    Комментируя планы Гройсмана, заместитель директора научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев в эфире радиостанции "Голос Столицы" отметил, что ренту на добычу газа должны были снизить еще в январе.

    "Был подан соответствующий законопроект правительством Украины, и, честно говоря, если коалиция существует, если премьер сегодня, кстати, заявлял о поддержке второй крупной коалиционной фракции, то возникает вопрос, что здесь делать дальше и почему при наличии такой поддержки депутатов этого не было сделано, ведь та же концепция собственной нефтегазодобычи предполагала именно введение стимулирующих инструментов уже с этого года, а если в этом году этих инструментов нет, то нарастить добычу до 20 млрд кубометров государственная компания, скорее всего, не будет в состоянии", — заявил эксперт.

    Ранее главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что цена газа из Европы для Украины с поставкой в мае ниже на 25-30 долларов, чем цена по контракту с "Газпромом" во втором квартале 2017 года.

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