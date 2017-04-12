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    Экономика

    Под Харьковом обнаружены крупные запасы газа

    (обновлено: )72710
    О запасах газа сообщила пресс-служба "Укргаздобычи". В результате освоения скважины №8 Чкаловского месторождения компания уже получила промышленный дебит 150 тысяч кубометров в сутки.
    Высокогорная газокомпрессорная станция. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Около 200 миллионов кубометров газа могут быть добыты из разведочной скважины в Харьковской области, сообщает пресс-служба "Укргаздобычи", являющейся крупнейшей в Украине газодобывающей компанией.

    Согласно сообщению пресс-службы компании, получен промышленный дебит природного газа из разведочной скважины №8 Чкаловского месторождения.

    "По предварительным расчетам специалистов, прирост запасов газа по скважине составляет около 200 миллионов кубометров", — говорится в сообщении на сайте компании.

    В результате разведывательных работ скважина достигла проектной глубины 2,9 тысячи метров и вскрыла проектный горизонт, и в результате освоения скважины компания уже получила промышленный дебит 150 тысяч кубометров в сутки.

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    В начале марта компания сообщала, что ввела в промышленную эксплуатацию новую скважину в Харьковской области с дебитом более 1 миллиона кубометров газа в сутки. Новая скважина введена в эксплуатацию газопромышленным управлением "Полтавагаздобыча" на Краснокутском месторождении и имеет глубину 5,5 тысячи метров, пластовое давление — более 1 тысячи атмосфер.

    По данным госкомпании, разработка новых и существующих месторождений является ключевой составляющей стратегии наращивания добычи газа и обеспечения энергонезависимости Украины.

    Ранее сообщалось, что "Укргаздобыча" в 2016 году увеличила добычу газа на 77 миллионов кубометров по сравнению с 2015 годом — до 14,605 миллиарда кубометров. В 2017 году "Укргаздобыча" рассчитывает нарастить добычу газа на 500 миллионов кубометров по сравнению с 2016 годом.

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