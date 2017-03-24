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    Экономика

    Чорновил: ситуация с банками РФ может обернуться финансовой войной

    Тема:

    "Геть з України". Атаки на банки РФ (178)

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    Существенными для Украины будут последствия отложенного МВФ решения по выделению очередного транша кредита. Об этом в эфире ГС заявил политический аналитик Тарас Чорновил.
    Тарас Чорновил. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Нацбанк попросил правоохранителей отреагировать на продолжающееся блокирование работы в Украине банков с российским госкапиталом, которое осуществляют "агрессивно настроенные группы людей". Об этом заявила замглавы НБУ Екатерина Рожкова. Она подчеркнула, что необходимо защитить вкладчиков-украинцев, которые доверили больше 21 млрд гривен банковской системе и сейчас не имеют доступа к этим средствам и возможности свободно ими воспользоваться. По ее словам, такие проявления вандализма угрожают финансовой стабильности и негативно влияют на имидж Украины на международной арене.

    Тарас Чорновил. Архивное фото
    Украинское фото
    Пациент жив, но очень болен. Тарас Чорновил о коалиции в ВР

    Главные события этой недели и их возможные последствия для Украины в эфире радиостанции "Голос Столицы" оценил политический аналитик, депутат предыдущих созывов Тарас Чорновил.

    "Я все же думаю, что ситуация вокруг отложенного решения МВФ будет иметь большие последствия, об этом много говорили, и это будет очень существенным. В будущем может называться банковская или финансовая война", — отметил аналитик.

    Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" "Сбербанка"). Финучреждениям запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

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