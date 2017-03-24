Чорновил: ситуация с банками РФ может обернуться финансовой войной

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Нацбанк попросил правоохранителей отреагировать на продолжающееся блокирование работы в Украине банков с российским госкапиталом, которое осуществляют "агрессивно настроенные группы людей". Об этом заявила замглавы НБУ Екатерина Рожкова. Она подчеркнула, что необходимо защитить вкладчиков-украинцев, которые доверили больше 21 млрд гривен банковской системе и сейчас не имеют доступа к этим средствам и возможности свободно ими воспользоваться. По ее словам, такие проявления вандализма угрожают финансовой стабильности и негативно влияют на имидж Украины на международной арене.

Главные события этой недели и их возможные последствия для Украины в эфире радиостанции "Голос Столицы" оценил политический аналитик, депутат предыдущих созывов Тарас Чорновил.

"Я все же думаю, что ситуация вокруг отложенного решения МВФ будет иметь большие последствия, об этом много говорили, и это будет очень существенным. В будущем может называться банковская или финансовая война", — отметил аналитик.

Украина с 16 марта сроком на один год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" "Сбербанка"). Финучреждениям запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.