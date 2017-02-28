В 2016 году отремонтирован 1% автомобильных дорог – Омелян

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. В 2016 году в Украине отремонтирован только 1% автомобильных дорог, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Я сам езжу по нашим дорогам, я понимаю и, более того, разделяю возмущение людей. Но я хочу напомнить, что 95% украинских дорог остаются в непригодном состоянии. И за зиму они не превратились в европейские автобаны. Тем не менее, мы будем восстанавливать автодороги по всей Украине в этом году, и вопрос контроля качества работ – вопрос номер один", – цитирует УНИАН Омеляна.

Министр добавил, что в 2017 году Мининфраструктуры планирует отремонтировать 80 мостов и 2 тыс. км дорог.

Ранее эксперт по строительству дорог Олег Островерхий заявлял, что стоимость ремонта 1 км дорог в Киеве варьируется от 5-7 миллионов гривен и до десятков миллионов, в зависимости от капитальности и мощности самого ремонта.