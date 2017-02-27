Соцсети разбирались, почему хороший асфальт на дороге не валяется

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В конце февраля многие украинцы невольно становятся участниками общенародного дорожного квеста. Задача проста: найти участок дороги, на котором еще держатся остатки асфальтного покрытия. Состоянием отечественных дорог недовольны водители не только частного, но и общественного транспорта.

На днях в сеть попали кадры огромных ям на главной транспортной артерии в центре Черкасс. По информации местных СМИ, водители троллейбусов, которым приходиться преодолевать этот путь каждый день, из-за состояния дороги готовы даже объявить забастовку.

Однако большинство соотечественников настроены не столь радикально, напоминая, что: "Хороший асфальт на дороге не валяется". Некоторые пошли дальше, предложив создать в стране национальный праздник "Прощание с асфальтом". Ежегодный, февральский: "Можно красиво в веночках прыгать через ямы…. Народные гулянья украинских автомобилистов — торжественные проводы снега и дорог. Аминь. Ну, скажите мне, в какой… зависимости находятся отечественные снег и асфальт? Что между ними? Диффузия? Неразрывная историческая связь? Почему в Канаде, в стране, в которой семь месяцев зима — снег сходит, а покрытие на дороге остается? Как они это делают?"

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook