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    Аналитика и комментарии

    Соцсети разбирались, почему хороший асфальт на дороге не валяется

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    Растаял снег, а вместе с ним… асфальт. В последние дни публикации примерно такого содержания буквально заполонили украинский сегмент соцсетей. И поступают они со всей страны. Что же пишут о состоянии весенних дорог украинцы?
    Ямы на дорогах в Киеве
    kyiv.depo.ua

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В конце февраля многие украинцы невольно становятся участниками общенародного дорожного квеста. Задача проста: найти участок дороги, на котором еще держатся остатки асфальтного покрытия. Состоянием отечественных дорог недовольны водители не только частного, но и общественного транспорта.

    На днях в сеть попали кадры огромных ям на главной транспортной артерии в центре Черкасс. По информации местных СМИ, водители троллейбусов, которым приходиться преодолевать этот путь каждый день, из-за состояния дороги готовы даже объявить забастовку.

    Однако большинство соотечественников настроены не столь радикально, напоминая, что: "Хороший асфальт на дороге не валяется". Некоторые пошли дальше, предложив создать в стране национальный праздник "Прощание с асфальтом". Ежегодный, февральский: "Можно красиво в веночках прыгать через ямы…. Народные гулянья украинских автомобилистов — торжественные проводы снега и дорог. Аминь. Ну, скажите мне, в какой… зависимости находятся отечественные снег и асфальт? Что между ними? Диффузия? Неразрывная историческая связь? Почему в Канаде, в стране, в которой семь месяцев зима — снег сходит, а покрытие на дороге остается? Как они это делают?"

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
     

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