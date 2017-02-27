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    Создан штаб по взятию украинских предприятий под контроль - Захарченко

    (обновлено: )18630
    Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко отметил, что если предприятия не перерегистрируются в республике сами, с 1 марта будет введено внешнее управление.
    Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко объявил о создании в республике штаба по контролю над переводом предприятий украинской юрисдикции под внешнее управление, передает Донецкое агентство новостей со ссылкой на соответствующее заявление главы ДНР.

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    Ранее в понедельник стало известно, что самопровозглашенная Луганская народная республика создала штаб для контроля за переходом предприятий украинской юрисдикции под внешнее управления.

    "Я издал указ о создании штаба, который будет регулировать права трудящихся", — сказал Захарченко, комментируя ситуацию с предприятиями украинской юрисдикции, работа которых оказалась нарушена в связи с транспортной блокадой Донбасса со стороны Киева.

    Он отметил, что если предприятия не перерегистрируются сами, с 1 марта будет введено внешнее управление.

    "Остановил работу Енакиевский металлургический завод, некоторые другие предприятия, их надо запускать. И, если они не перерегистрируются до среды, то все они переходят под наш контроль полностью. Это касается и стадионов, и гостиниц", — отметил Захарченко на пресс-конференции. По его словам, соответствующие изменения в налоговый кодекс республики будут рассмотрены сегодня на внеочередной сессии Народного совета.

    Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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