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    Экономика

    Украина сможет ввести доппошлины на импорт товаров из РФ - торгпред

    (обновлено: )14513
    Как заявила торговый представитель Украины Наталия Микольская, если ВТО признает действия РФ неправомерными, Украина будет право требовать отмены этих мер, а если РФ их не отменит, то Украина иметь право ввести адекватные меры в ответ.
    Наталья Микольская
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Украина получит право ввести дополнительные пошлины на импорт товаров из РФ в случае выигрыша спора о транзите и при условии, если Россия откажется отменить транзитные ограничения движения украинских товаров, заявила торговый представитель Украины Наталия Микольская.

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    "По результатам этой процедуры, если орган по урегулированию споров (ВТО – ред.) признает действия РФ неправомерными, Украина будет иметь право требовать отмены этих мер, а если Россия их не отменит, то мы будем иметь право ввести адекватные меры в ответ речь", — сказала Микольская в понедельник в эфире телеканала "112.Украина".

    По ее словам, "в таком случае речь может идти не только об ограничении транзита, а, например, о введении дополнительных пошлин на российские товары".

    Ранее в понедельник минэкономразвития Украины сообщило о направлении во Всемирную торговую организацию (ВТО) требования сформировать панель арбитров ВТО в связи с ограничением транзита по территории России в третьи страны.

    В сентябре Киев направил в ВТО запрос на проведение консультаций с РФ по поводу ограничения транзита украинских товаров, который был введен с 1 января 2016 года. Консультации были запланированы на 10 ноября. По словам Мыкольской, эти консультации не дали ожидаемого результата, в связи с чем Киев и заявил о намерении добиваться создания панели арбитров ВТО по данному вопросу.

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