Для привлечения китайских инвестиций нужна экономическая реформа – эксперт

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Лидеры Украины и Китая договорились об активизации политического и экономического сотрудничества. Встреча на высшем уровне состоялась в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Петр Порошенко отметил, что Украина заинтересована принимать активное участие в реализации инициативы Китая "Один пояс — один путь" и имеет для этого значительный потенциал. После чего глава КНР пригласил украинскую делегацию принять участие в этом форуме.

Перспективы отношений с Китаем прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал директор Института международного делового сотрудничества Леонид Кистерский.

"Чтобы стать активными участниками отношений с Китаем, нам нужны, прежде всего, реформы экономические в Украине. Китайцы готовы предоставить нам буквально немедленно миллиарды. Их очень интересует инфраструктура, транспорт, связь, сельское хозяйство, энергетика. Сельскохозяйственная проблема во всем мире существует. Мы знаем, какое население в Китае, то есть перспектива фантастическая. Надо наводить порядок экономический у себя, чтобы руководство страны работало на развитие, на реформы и очень хорошо, чтобы все это доводилось до наших партнеров. Тогда будет развитие экономических отношений", — утверждает эксперт.