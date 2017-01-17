Порошенко запланировал 25 встреч в Давосе

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко встретился с китайской делегацией в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Очередной Всемирный экономический форум пройдет с 17 по 20 января в швейцарском Давосе. Он озаглавлен темой "Чуткое и ответственное руководство" и, как ожидают организаторы, соберет рекордное число участников — около 3 тысяч представителей власти, бизнеса, международных организаций, гражданского общества.

Об этом глава государства сообщил РИА Новости во вторник после пленарного заседания ВЭФ, на котором выступил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Мы сейчас завершили встречу с китайцами. Но у меня больше 25 встреч", — сказал Порошенко, добавив, что у него в Давосе очень плотный график.

Во вторник утром Порошенко прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме. По данным пресс-службы, глава украинского государства выступит с речью во время сессии "Движение на Восток: усиление европейского соседства", примет участие в заседании мировых экономических лидеров "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире" и дебатах "Новый договор для Европы".

В понедельник пресс-секретарь Порошенко сообщил, что президент не будет участвовать в традиционном завтраке, организованном украинским бизнесменом Виктором Пинчуком.

Пинчук ежегодно во время форума в Давосе проводит "украинский ланч", в ходе которого обсуждаются тенденции развития Украины.