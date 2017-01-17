Порошенко проводит переговоры с главой КНР в Давосе

Пресс-служба президента Украины

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин проводят переговоры в Давосе на Всемирном экономическом форуме. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Очередной Всемирный экономический форум пройдет с 17 по 20 января в швейцарском Давосе. Он озаглавлен темой "Чуткое и ответственное руководство" и, как ожидают организаторы, соберет рекордное число участников — около 3 тысяч представителей власти, бизнеса, международных организаций, гражданского общества.

"Президент проводит переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином", — написал Цеголко в Twitter.

Во вторник утром Порошенко прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме. По данным пресс-службы, глава украинского государства выступит с речью во время сессии "Движение на Восток: усиление европейского соседства", примет участие в заседании мировых экономических лидеров "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире" и дебатах "Новый договор для Европы".

В понедельник пресс-секретарь Порошенко сообщил, что президент не будет участвовать в традиционном завтраке, организованном украинским бизнесменом Виктором Пинчуком.

Пинчук ежегодно во время форума в Давосе проводит "украинский ланч", в ходе которого обсуждаются тенденции развития Украины.