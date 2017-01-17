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    Политика

    Порошенко проводит переговоры с главой КНР в Давосе

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    Давос-2017: "завтрак Пинчука" без Порошенко (7)

    (обновлено: )171
    Порошенко выступит с речью во время сессии "Движение на Восток: усиление европейского соседства", примет участие в заседании мировых экономических лидеров "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире" и дебатах "Новый договор для Европы".
    Президент Петр Порошенко и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
    Пресс-служба президента Украины

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин проводят переговоры в Давосе на Всемирном экономическом форуме. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

    Очередной Всемирный экономический форум пройдет с 17 по 20 января в швейцарском Давосе. Он озаглавлен темой "Чуткое и ответственное руководство" и, как ожидают организаторы, соберет рекордное число участников — около 3 тысяч представителей власти, бизнеса, международных организаций, гражданского общества.

    Всемирный экономический форум в Давосе
    REUTERS Ruben Sprich
    Всемирный экономический форум в Давосе. Справка

    "Президент проводит переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином", — написал Цеголко в Twitter.

    Во вторник утром Порошенко прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме. По данным пресс-службы, глава украинского государства выступит с речью во время сессии "Движение на Восток: усиление европейского соседства", примет участие в заседании мировых экономических лидеров "Чуткое и ответственное лидерство в многополярном мире" и дебатах "Новый договор для Европы".

    В понедельник пресс-секретарь Порошенко сообщил, что президент не будет участвовать в традиционном завтраке, организованном украинским бизнесменом Виктором Пинчуком.

    Пинчук ежегодно во время форума в Давосе проводит "украинский ланч", в ходе которого обсуждаются тенденции развития Украины.

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