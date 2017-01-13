"Укрзализныця" в 2016 г получила $11,1 млн прибыли

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. "Укрзализныця" в 2016 году получила 11,1 миллиона долларов прибыли по сравнению с чистым убытком в 100 миллионов долларов в 2015 году, отмечается на сайте компании.

"Как и рассчитывали, финансовый результат ПАО "Укрзализныця" за 2016 год прибыльный — получено 303 миллиона гривен (11,1 миллиона долларов по текущему курсу). Компания в полном объеме выполнила свои обязательства перед государством: по оперативным данным, в 2016 году уплачено 15 миллиардов гривен (более 593,5 миллиона долларов) налогов и обязательных платежей", — сообщил глава правления компании Войцех Балчун. В 2015 году чистый убыток компании составил 100 миллионов долларов, сообщается на сайте.

Показатель EBITDA по итогам 2016 года составил 20,5 миллиарда гривен (811 миллионов долларов) против 810 миллионов долларов в 2015 году, рентабельность по EBITDA — 30%.

Как отмечается, в 2016 году "Укрзализныця" получила 78,9 миллиарда гривен (более 3,122 миллиарда долларов) доходов против 60,1 миллиарда гривен (2,4 миллиарда долларов) в 2015 году. Расходы составили 78,6 миллиарда гривен (3,11 миллиарда долларов), в 2015 году — 54,3 миллиарда гривен (2,14 миллиарда долларов). Остаток денежных средств на счетах компании на конец 2016 года составил 5,5 миллиарда гривен (более 217,5 миллиона долларов).

В 2016 году "Укрзализныця" перевезла 344,3 миллиона тонн грузов и 439 миллионов пассажиров. Доходы от перевозок в 2016 году составили 62 миллиарда гривен (2,45 миллиарда долларов), расходы — 58,4 миллиарда гривен.

За год отремонтировано 7,278 тысячи локомотивов, более 30 тысяч грузовых вагонов, более 2 тысяч пассажирских вагонов, отремонтирован и запущен двухэтажный поезд "Шкода", приобретено более 1 тысячи полувагонов.