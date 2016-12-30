Эксперт: продажу облэнерго отложили, чтобы избежать грандиозного скандала

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины продлил на год продажу энергетических компаний. Об этом говорится в распоряжении правительства от 28 декабря, обнародованном на сайте Кабмина. Речь идет о продаже контрольных пакетов акций шести облэнерго. Кроме того, в перечень входят и другие энергокомпании.

При этом власти уже неоднократно откладывали их приватизацию. Так, в декабре было принято решение проводить аукцион по продаже шести облэнерго только после принятия в целом закона "О рынке электроэнергии".

С чем связано решение отложить приватизацию энергокомпаний, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"В целом, тот инвестклимат и потенциальные оценки возможных конкурсов, которые есть сейчас в Украине, они не содействуют проведению конкурсов. Все мы видели, что произошло с Одесским припортовым заводом, приватизация которого должна была состояться уже дважды. Это, конечно, позорная такая история. Поэтому я думаю, что Фонд госимущества, дабы не провоцировать очередной грандиозный скандал, который был вполне вероятен при непроведении конкурса по облэнерго, он, по всей видимости, решил перенести это до лучших времен", — пояснил ситуацию Марунич.