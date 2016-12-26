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ОПЗ довели до убытков, чтобы отдать за долги Фирташу - экономист

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Президент Центра рыночных реформ Украины Владимир Лановой в эфире "ГС" заявил, что газ на Одесский припортовый завод поставлялся компанией Дмитрия Фирташа по завышенной цене.
Владимир Лановой
wikipedia

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство считает приоритетной поддержку работы Одесского припортового завода и его возможного развития.

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По его словам, в Кабмине ищут варианты, которые позволят обеспечить работу предприятия. Он отметил, что сегодня ситуация с ОПЗ осложняется негативной конъюнктурой на рынке химической продукции. Ранее на заседании Кабмина Гройсман раскритиковал главу ФГИ Игоря Билоуса за повторный срыв приватизации ОПЗ.

Почему провалилась продажа ведущего предприятия химической отрасли Украины, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал президент "Центра рыночных реформ Украины", экс-министр экономики Украины Владимир Лановой.

"На завод поставлялся газ, который дороже даже того, что оплачивает население, — около восьми тысяч за тысячу кубометров. Кроме того, была договоренность с директоратом этого госпредприятия, что вовремя и в полном объеме этот завод не платит денег за поставленный газ. Газ поставляла компания Дмитрия Фирташа, напрямую из России, так что для Фирташа это был супердешевый газ, а продавал он — очень дорого, тем самым вводя предприятие в убыточное состояние. А теперь, когда убытки составляют 250 млн долларов, тогда они выставили его на продажу, для того, чтобы Фирташ за долги взял его, фактически, бесплатно", — отметил Лановой.

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