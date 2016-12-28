Экономика
RSS

Курс валют НБУ: евро - 27,83 грн, доллар - 26,65 грн

(обновлено: )45
Согласно данным Нацбанка, курс евро установлен на понедельник на отметке 2783,66 грн за 100 евро, российского рубля — 4,379 грн за 10 рублей, доллара - на уровне 2665,06 за 100 долларов.
Доллары и евро
REUTERS Dado Ruvic

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на среду, 28 декабря, на уровне 2665,06 за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

Охрименко назвал три сценария для экономики Украины на 2017 год
РИА Новости Украина/youtube
Охрименко назвал три сценария для экономики Украины на 2017 год

Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2783,66 грн за 100 евро, российского рубля — 4,379 грн за 10 рублей.

Правительство на минувшей неделе приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка "ПриватБанк", акционером которого, в том числе является бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "ПриватБанка", правительство гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранения средств его клиентов.

Новым председателем правления "ПриватБанка" в связи с его национализацией стал экс-министр финансов Александр Шлапак.

Смотрите также: Будущее "ПриватБанка": государство платит, Коломойский остается хозяином — Бондаренко

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО
Донбасс: снова блокада, снова импровизация
Савченко. Без ПАСЕ и "Батькивщины", но со своей партией
Год 2016, уходи! Итоги
Крушение российского Ту-154 над Черным морем