День памяти жертв депортации народов Крыма. Справка

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. День памяти жертв депортации народов Крыма отмечается в четверг.

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18 мая — День памяти жертв депортации народов Крыма. В этот день в 1944 году в Среднюю Азию из Крыма был отправлен первый эшелон крымских татар, греков, болгар, немцев, армян и других народов, населяющих Крым. День памяти был установлен решением Верховного Совета Крыма в 1994 году.

Крымские татары появились на полуострове в XIII веке, образовав Крымский улус Золотой Орды. После распада Золотой Орды в 1443 году возникло Крымское ханство, которое в 1783 году вошло в состав Российской империи.

Греческая колонизация полуострова началась еще в VI веке до н.э. с созданием Боспорского государства и Херсонесской республики. Основу же этнической общности современных греков Крыма составил Греческий батальон, принимавший участие в Русско-турецкой войне (1768-1774) на стороне России, а затем оставленный князем Григорием Потемкиным для охраны крымского побережья от Севастополя до Феодосии. Эти греки были поселены в Балаклаве и близлежащих деревнях и вошли в этнографическую историю Крыма как "балаклавские греки", или "арнауты".

На полуострове еще с IV века известны так называемые протоболгары, или праболгары. Предки современных крымских болгар появились в Крыму в конце XVIII века, связано это с тем, что они, будучи подданными султана, активно участвовали в русско-турецких войнах на стороне русской армии и затем были вынуждены спасаться от репрессий со стороны турок. Первые колонии болгар были основаны под Симферополем, в Балта-Чокраке (нынешний район Заводское), в Старом Крыму, в Евпатории.

Немцы переселялись в Крым с первой четверти XIX века. В 1920-е годы в Крыму было образовано два немецких района: Биюк-Онларский и Тельмановский, открывались немецкие средние школы. В период коллективизации многие крымские немцы были раскулачены и высланы на Север, где часть из них умерла от голода.

Армянская диаспора в Крыму возникла не позднее XIII века в результате переселения в Крым армянских купцов, маклеров, затем ремесленников и землевладельцев. В основном они расселялись в горном юго-восточном Крыму: в Кафе (Феодосии), Судаке, а позднее — в основанном крымскими татарами городе Кырым (Старый Крым).

Депортация из Крыма татар и других народов проводилась по незаконным обвинениям их органами власти СССР в "массовом дезертирстве" из Красной Армии, а также в сотрудничестве с немецкими оккупационными войсками во время Второй мировой войны.

Постановления ГКО о выселении крымскотатарского населения с территории Крыма принимались 2 апреля, 11 и 21 мая 1944 года.

Основная операция началась на рассвете 18 мая. К 16 часам 20 мая было выселено 180 тысяч 014 человек. По окончательным данным, из Крыма было депортировано 191 тысяча 014 крымских татар (более 47 тысяч семей).

Около 37 тысяч семей (151 тысяча 083 человека) крымских татар увезли в Узбекистан: самые многочисленные "колонии" осели в Ташкентской (около 56 тысяч человек), Самаркандской (около 32 тысяч человек), Андижанской (19 тысяч человек) и Ферганской (16 тысяч человек) областях. Остальных распределили на Урале — Молотовская (ныне Пермская) и Свердловская области, в Удмуртии и в Европейской части СССР — Костромская, Горьковская (ныне Нижегородская), Московская и другие области.

Дополнительно в течение мая-июня 1944 года из Крыма и с Кавказа было депортировано еще около 66 тысяч человек, в том числе из Крыма — 41 тысяча 854 человека. Среди них 15 тысяч 040 советских греков, 12 тысяч 422 болгар, 9620 армян, 1119 немцев, итальянцев, румын и пр. (их направляли в Башкирию, Кемеровскую, Молотовскую, Свердловскую и Кировскую области СССР, а также в Гурьевскую область Казахстана); около 3,5 тысяч иноподданных с просроченными паспортами, в том числе 3350 греков, 105 турок и 16 иранцев (их направляли в Ферганскую область Узбекистана).

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В первые годы ссылки значительное число высланных погибло от голода и болезней.

До 1956 года крымские татары находились в Узбекистане, Казахстане и Таджикистане на положении спецпоселенцев, а затем без данного статуса, но без разрешения вернутся на родину и получить назад реквизированное имущество.

Указом Верховного Совета СССР от 5 сентября 1967 года "О гражданах татарской национальности, ранее проживавших в Крыму" с татар были сняты обвинения сталинских времен и восстановлены конституционные права. Началось возвращение татар в Крым, но из-за паспортного режима прописки лишь немногие смогли вернуться.

В 1987-1989 годах началось активное общественное движение крымских татар за возвращение на родину.

14 ноября 1989 года Верховный Совет СССР принял Декларацию "О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав".

В том же году решением сессии Верховного Совета СССР была образована специальная комиссия по проблемам крымскотатарского народа. 11 июля 1990 года Совет министров СССР принял постановление "О первоочередных мерах по решению вопросов, связанных с возвращением крымских татар в Крымскую область" УССР.

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С этого времени началось массовое возвращение татар в Крым.

Возвращение депортированных стало серьезным испытанием для экономики и социальной сферы как Крыма, так и Украины в целом. В украинском законодательстве отсутствовал закон о восстановлении прав ранее депортированных лиц и не было надлежащего механизма правового регулирования их возвращения.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.