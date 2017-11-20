Гага и Марс. Стали известны победители American Music Awards-2017

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В воскресенье в Лос-Анджелесе состоялась 45-я ежегодная церемония вручения премий American Music Awards.

Главную премию American Music Awards в номинации "Артист года" получил американский автор и исполнитель Питер Джин Эрнандес, выступающий под псевдонимом Бруно Марс. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Он получил призы еще в семи номинациях конкурса, в том числе "Лучшее видео года", "Лучший альбом" и "Лучший мужской исполнитель".

Лучшим молодым артистом стал Найл Хоран, лучшей исполнительницей — Леди Гага. В номинации для дуэтов и групп победили Imagine Dragons.

В номинации "Лучшая коллаборация" победили Луис Фонси и Дэдди Янки, исполнившие свой хит "Despacito" совместно с Джастином Бибером.

Награды получили также кантри-исполнитель Кит Урбан, диджей Халид, рок-группа Linkin Park.