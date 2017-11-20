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    Культура

    Гага и Марс. Стали известны победители American Music Awards-2017

    (обновлено: )26
    Главную премию American Music Awards в номинации "Артист года" получил американский автор и исполнитель Питер Джин Эрнандес, выступающий под псевдонимом Бруно Марс.
    American Music Awards-2017
    theamas.com/nominees

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В воскресенье в Лос-Анджелесе состоялась 45-я ежегодная церемония вручения премий American Music Awards.

    Красная дорожка American Music Awards-2016
    REUTERS Danny Moloshok
    Красная дорожка American Music Awards-2016

    Главную премию American Music Awards в номинации "Артист года" получил американский автор и исполнитель Питер Джин Эрнандес, выступающий под псевдонимом Бруно Марс. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

    Он получил призы еще в семи номинациях конкурса, в том числе "Лучшее видео года", "Лучший альбом" и "Лучший мужской исполнитель".

    Лучшим молодым артистом стал Найл Хоран, лучшей исполнительницей — Леди Гага. В номинации для дуэтов и групп победили Imagine Dragons.

    В номинации "Лучшая коллаборация" победили Луис Фонси и Дэдди Янки, исполнившие свой хит "Despacito" совместно с Джастином Бибером. 

    Награды получили также кантри-исполнитель Кит Урбан, диджей Халид, рок-группа Linkin Park.

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