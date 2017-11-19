Вайнштейн назвал 100 лиц, знавших о его домогательствах

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Оскандалившийся американский продюсер Харви Вайнштейн внес 91 лицо в личный список тех, кто мог знать о домогательствах с его стороны, пишет газета Observer.

По данным издания, Вайнштен лично перечислил имена актеров и актрис, публицистов, продюсеров и других работников киноиндустрии. В частности, упоминаются актрисы Роуз Макгоуэн, Софи Дикс и Аннабелла Шиорра, публично обвинившие продюсера в домогательствах и изнасилованиях.

Список был передан команде Вайнштейна, которая должна была выяснить, что именно им известно о домогательствах и намерены ли они предпринимать какие-то шаги, чтобы история получила огласку. Предположительно список был составлен в начале года, то есть за несколько месяцев до начала скандала.

Ранее СМИ сообщали, что Вайнштейн нанимал частные охранные компании, чтобы следить за актрисами и журналистами, пытавшимися обвинить его в сексуальных домогательствах или обнародовать соответствующие данные.

В последнее время разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в центре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу.

Под следствием за домогательства находится актер Билл Косби. Также на днях в домогательствах был обвинен американский режиссер Джеймс Тобэк. Также разгорелся скандал вокруг американского актера Кевина Спейси после заявления звезды сериала Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что, когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения.