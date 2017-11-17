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    Культура

    Ким Кардашьян заработала 10 млн долларов за день

    (обновлено: )309
    Одна из самых знаменитых сестер Кардашьян заработала 10 миллионов долларов за парфюм, который она выпустила сутки назад. Линейка духов включает три аромата.
    Ким Кардашьян
    @kimkardashian

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Американская телезвезда Ким Кардашьян заработала 10 миллионов долларов за парфюм, который она выпустила сутки назад. Об этом сообщает портал TMZ.

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    При этом за первый час продаж она заработала один миллион. Аромат KKW Fragrance поступил в продажу в среду. Отмечается, что на его создание Кардашьян вдохновили драгоценные камни.

    Линейка духов включает три аромата: Crystal Gardenia, Crystal Gardenia Citrus и Crystal Gardenia Oud стоимостью от 35 до 60 долларов за флакон. Парфюм можно купить онлайн на сайте бренда.

    Издание напомнило также, что на жидкой помаде KKW Beauty x Kylie Cosmetics Créme телезвезда недавно заработала 13,5 миллиона долларов.

    Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян и ее муж, хип-хоп-исполнитель Канье Уэст продали особняк в Лос-Анджелесе гражданке Украины. Проданный дом площадью почти 840 кв. метров за 17,8 млн долларов.

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