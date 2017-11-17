Ким Кардашьян заработала 10 млн долларов за день

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Американская телезвезда Ким Кардашьян заработала 10 миллионов долларов за парфюм, который она выпустила сутки назад. Об этом сообщает портал TMZ.

При этом за первый час продаж она заработала один миллион. Аромат KKW Fragrance поступил в продажу в среду. Отмечается, что на его создание Кардашьян вдохновили драгоценные камни.

Линейка духов включает три аромата: Crystal Gardenia, Crystal Gardenia Citrus и Crystal Gardenia Oud стоимостью от 35 до 60 долларов за флакон. Парфюм можно купить онлайн на сайте бренда.

Издание напомнило также, что на жидкой помаде KKW Beauty x Kylie Cosmetics Créme телезвезда недавно заработала 13,5 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян и ее муж, хип-хоп-исполнитель Канье Уэст продали особняк в Лос-Анджелесе гражданке Украины. Проданный дом площадью почти 840 кв. метров за 17,8 млн долларов.