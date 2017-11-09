Украинка купила особняк Ким Кардашьян в Лос-Анджелесе

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и ее муж, хип-хоп-исполнитель Канье Уэст продали особняк в Лос-Анджелесе гражданке Украины.

Проданный дом площадью почти 840 кв. метров за 17,8 млн долларов.

Звездная пара купила дом в 2013 году за 9 млн долларов. Кардашьян и Уэст полностью его переделали, в частности, установили огромные окна, некоторые из которых достигают девяти метров в высоту., пишет Prian.

Известно, что имение приобрела украинка Марина Актон. В ее собственности оказались шесть спален и восемь ванных комнат. На территории есть бассейн и пляжный домик, также к особняку прилагается шикарный вид на каньон.

По данным Mansion Global, Марина Актон — украинская предпринимательница, некоторое время занималась проектами в Кремниевой долине. Теперь она решила сосредоточиться на певческой карьере и перебралась в Лос-Анджелес. Одно из ее главных ее требований к новой недвижимости — возможность оборудовать звукозаписывающую студию.

Украинское фото Марина Актон

Марина Актон рассказала журналистам, что, когда впервые осматривала особняк, неожиданно столкнулась в одной из комнат с Ким Кардашьян. Телезвезда позволила новой владелице заглянуть во все шкафы.