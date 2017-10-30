Кардашьян, Водянова и Ко. Звездные наряды на Хэллоуин-вечеринках

Сестры Ким и Кортни Карадашьян решили переодеться к Хэллоуину в Мадонну и Майкла Джексона. А модель Наталья Водянова на появилась вечеринке в костюме из красных шаров, которые заменили ей платье. Самые яркие костюмы звезд — в подборке РИА Новости Украина.

Хэллоуин — современный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии. Отмечается 31 октября, в канун Дня всех святых. Хэллоуин традиционно празднуется в англоязычных странах, хотя официальным выходным днем не является. С конца XX века, в ходе процесса глобализации, мода на атрибутику Хэллоуина возникла также в большинстве неанглоязычных стран Европы и в СНГ.

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Хэллоуин с наибольшим размахом отмечается в США и Канаде, где он наиболее популярен. Атрибуты американского Хэллоуина: фонарик из тыквы и попрошайничество сладостей. Древний кельтский обряд Trik or trak ("Угощай или пожалеешь") стал любимой игрой детворы, которая наряжается в костюмы чудовищ и ходит по соседским домам, пугая взрослых, а те, чтобы задобрить "призраков", откупаются от них сладостями.