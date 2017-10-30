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30.10.201714:15
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    Фотоленты

    Кардашьян, Водянова и Ко. Звездные наряды на Хэллоуин-вечеринках

    (обновлено: )192
    Ким Кардашьян в образе Шер и Джонатан Чебан в образе ее супруга Сонни Боно
    Наталья Водянова в костюме крови из шаров
    Брюс Уиллис
    Модель Молли Симс в образе единорога
    Синди Кроуфорд и Рэнди Гребер на вечеринке Halloween Bash в Лос-Анджелесе
    Пэрис Хилтон
    Пэрис Хилтон
    Амаль Клуни и Синди Кроуфорд на вечеринке Halloween Bash в Лос-Анджелесе
    Пэрис Хилтон
    Модель Victoria's Secret Сара Сампайо
    Модель Victoria's Secret Сара Сампайо
    Наталья Водянова в платье из шаров
    Гвинет Пэлтроу
    Сестри Кардашьян перевоплотились в Майкла Джейксона и Мадонну
    Модель Карли Клосс в образе Мерлин Монро
    Ким Кардашьян в образе Шер и Джонатан Чебан в образе ее супруга Сонни Боно
    instagram.com/casamigos
    Наталья Водянова в костюме крови из шаров
    instagram.com/natasupernova
    Брюс Уиллис
    соцсети
    Модель Молли Симс в образе единорога
    Модель Молли Симс в образе единорога
    instagram.com/casamigos
    Синди Кроуфорд и Рэнди Гребер на вечеринке Halloween Bash в Лос-Анджелесе
    соцсети
    Пэрис Хилтон
    instagram.com/parishilton
    Пэрис Хилтон
    Пэрис Хилтон
    instagram.com/parishilton
    Амаль Клуни и Синди Кроуфорд на вечеринке Halloween Bash в Лос-Анджелесе
    instagram.com/manifestomedia
    Пэрис Хилтон
    instagram.com/parishilton
    Модель Victoria's Secret Сара Сампайо
    instagram.com/sarasampaio
    Модель Victoria's Secret Сара Сампайо
    Модель Victoria's Secret Сара Сампайо
    instagram.com/sarasampaio
    Наталья Водянова в платье из шаров
    instagram.com/natasupernova
    Гвинет Пэлтроу
    соцсети
    Сестри Кардашьян перевоплотились в Майкла Джейксона и Мадонну
    Сестри Кардашьян перевоплотились в Майкла Джейксона и Мадонну
    соцсети
    Модель Карли Клосс в образе Мерлин Монро
    Модель Карли Клосс в образе Мерлин Монро
    соцсети

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    Все фотоленты

    Сестры Ким и Кортни Карадашьян решили переодеться к Хэллоуину в Мадонну и Майкла Джексона. А модель Наталья Водянова на появилась вечеринке в костюме из красных шаров, которые заменили ей платье. Самые яркие костюмы звезд — в подборке РИА Новости Украина.

    Собачий Хэллоуин-парад в Нью-Йорке
    TIMOTHY A. CLARY / AFP
    Хэллоуин для четвероногих друзей. Парад собак в Нью-Йорке

    Хэллоуин — современный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии. Отмечается 31 октября, в канун Дня всех святых. Хэллоуин традиционно празднуется в англоязычных странах, хотя официальным выходным днем не является. С конца XX века, в ходе процесса глобализации, мода на атрибутику Хэллоуина возникла также в большинстве неанглоязычных стран Европы и в СНГ.

    Смотрите также: Звезда Голливуда традиционно шокирует образами на Хэллоуин

    Хэллоуин с наибольшим размахом отмечается в США и Канаде, где он наиболее популярен. Атрибуты американского Хэллоуина: фонарик из тыквы и попрошайничество сладостей. Древний кельтский обряд Trik or trak ("Угощай или пожалеешь") стал любимой игрой детворы, которая наряжается в костюмы чудовищ и ходит по соседским домам, пугая взрослых, а те, чтобы задобрить "призраков", откупаются от них сладостями.

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