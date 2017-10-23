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    Фотоленты

    Хэллоуин для четвероногих друзей. Парад собак в Нью-Йорке

    (обновлено: )38
    Собачий Хэллоуин-парад в Нью-Йорке
    Собачий Хэллоуин-парад в Нью-Йорке
    Собачий Хэллоуин-парад в Нью-Йорке
    Собачий Хэллоуин-парад в Нью-Йорке
    Собачий Хэллоуин-парад в Нью-Йорке
    Собачий Хэллоуин-парад в Нью-Йорке
    Собачий Хэллоуин-парад в Нью-Йорке
    Собачий Хэллоуин-парад в Нью-Йорке
    Собачий Хэллоуин-парад в Нью-Йорке
    Собачий Хэллоуин-парад в Нью-Йорке
    Собачий Хэллоуин-парад в Нью-Йорке
    Собачий Хэллоуин-парад в Нью-Йорке
    Собачий Хэллоуин-парад в Нью-Йорке
    Собачий Хэллоуин-парад в Нью-Йорке
    Собачий Хэллоуин-парад в Нью-Йорке
    Собачий Хэллоуин-парад в Нью-Йорке
    Собачий Хэллоуин-парад в Нью-Йорке
    TIMOTHY A. CLARY / AFP
    Собачий Хэллоуин-парад в Нью-Йорке
    TIMOTHY A. CLARY / AFP
    Собачий Хэллоуин-парад в Нью-Йорке
    TIMOTHY A. CLARY / AFP
    Собачий Хэллоуин-парад в Нью-Йорке
    TIMOTHY A. CLARY / AFP
    Собачий Хэллоуин-парад в Нью-Йорке
    TIMOTHY A. CLARY / AFP
    Собачий Хэллоуин-парад в Нью-Йорке
    TIMOTHY A. CLARY / AFP
    Собачий Хэллоуин-парад в Нью-Йорке
    TIMOTHY A. CLARY / AFP
    Собачий Хэллоуин-парад в Нью-Йорке
    TIMOTHY A. CLARY / AFP
    Собачий Хэллоуин-парад в Нью-Йорке
    TIMOTHY A. CLARY / AFP
    Собачий Хэллоуин-парад в Нью-Йорке
    TIMOTHY A. CLARY / AFP
    Собачий Хэллоуин-парад в Нью-Йорке
    TIMOTHY A. CLARY / AFP
    Собачий Хэллоуин-парад в Нью-Йорке
    TIMOTHY A. CLARY / AFP
    Собачий Хэллоуин-парад в Нью-Йорке
    TIMOTHY A. CLARY / AFP
    Собачий Хэллоуин-парад в Нью-Йорке
    TIMOTHY A. CLARY / AFP
    Собачий Хэллоуин-парад в Нью-Йорке
    TIMOTHY A. CLARY / AFP
    Собачий Хэллоуин-парад в Нью-Йорке
    TIMOTHY A. CLARY / AFP

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    Ежегодный костюмированный парад собак, который посвящен грядущему празднику Хэллоуин, прошел в Томпкинс-сквер-парке в Нью-Йорке.

    Самые яркие костюмы четвероногих — в подборке РИА Новости Украина.

    Смотрите также: Звезда Голливуда традиционно шокирует образами на Хэллоуин

    Хэллоуин — современный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии. Отмечается 31 октября, в канун Дня всех святых. Хэллоуин традиционно празднуется в англоязычных странах, хотя официальным выходным днем не является. С конца XX века, в ходе процесса глобализации, мода на атрибутику Хэллоуина возникла также в большинстве неанглоязычных стран Европы и в СНГ. 

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